Area C, Confcommercio contraria all’aumento del ticket

A Milano potrebbe aumentare fino a 10 euo il ticket di ingresso ad Area C, la zona a traffico limitato del centro città. Un’ipotesi che non piace alla Confcommercio. “Auspichiamo che su questi temi si mantenga il metodo di un vero confronto – ha spiegato sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri commentando l’ipotesi -. Ricordo anche che la mobilità di servizio delle imprese in Area C è molto importante. Spero si apra un dialogo al più presto per evitare danni a imprese e cittadini”. “Siamo consapevoli che le risorse degli enti locali sono limitate. Ma anche imprese e famiglie hanno i conti fortemente in sofferenza: i costi fissi crescenti rappresentano una grande preoccupazione – ha concluso -. Proprio di recente il nostro Ufficio studi ha, ad esempio, calcolato che l’inflazione di fatto brucerà gran parte dell’incremento dei consumi con le tredicesime”. Tra le ipotesi al vaglio del Comune di Milano per recuperare soldi c’è anche quella di far pagare la sosta anche ai residenti se hanno più di un’auto.