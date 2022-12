La perquisizione all’interno dell’auto dei due fuggitivi ha permesso ai carabinieri di individuare una borsa con all’interno i documenti di un’anziana signora che, contattata per comprendere meglio i fatti, ha confermato di aver appena subito il furto della propria borsa, contenente il portafoglio con denaro contante e documenti d’identità. Arrivata in caserma, la donna del ’38 ha spiegato che poco prima, appena finito di fare la spesa, era stata avvicinata da un uomo che, senza farsi vedere in viso, le bussava sul finestrino sinistro della propria automobile, catturando la sua attenzione. Quasi contestualmente udiva lo sportello destro aprirsi e chiudersi repentinamente e, voltatasi, non trovava più la propria borsa, appoggiata in quel sedile.