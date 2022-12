Giornata di sciopero generale oggi, proclamato da Cgil e Uil in tutti i settori pubblici e privati contro la manovra. L’agitazione coinvolge anche il settore del trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria per le linee Trenord è a rischio dalle 9 alle 13. Maggiori dettagli disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l’app dedicata.

E dalle 18 alle 22 disagi anche per chi usa i mezzi pubblici a Milano. Atm comunica che l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria serale (dalle 18 alle 22). Lo sciopero, come si legge in una nota pubblicata da Atm, è stato proclamato “contro una legge di bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro Paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”.