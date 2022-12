Donna travolta e uccisa da un treno a Lambrate

Un incidente mortale si è verificato questa mattina prima dell’alba nella stazione milanese di Lambrate, dove un treno, per cause ancora da accertare, ha travolto e ucciso una donna . Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per estrarre il corpo, e il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco la vittima sarebbe stata identificata dalla Polizia e si tratterebbe di una donna di 58 anni. Tra le ipotesi sull’accaduto non si esclude quella del gesto volontario. Nella stazione di Lambrate sono stati bloccati temporaneamente i binari 10, 11 e 12. Il 118 ha trasportato all’ospedale in codice verde anche il conducente del convoglio, un uomo di 59 anni, in stato di choc.