Incendio in un appartamento, muore un anziano disabile

Un anziano disabile è morto in un incendio scoppiato la scorsa notte nel suo appartamento a Buccinasco, nel milanese. Ne danno notizia i vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 3.30 quando sono scoppiate le fiamme nell’abitazione al terzo piano del condominio di via Luigi Cadorna 8. L’uomo è purtroppo morto, mentre la moglie è stata soccorsa e portata in ospedale in codice verde. Per precauzione, una ventina di residenti della palazzina sono stati fatti evacuare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritor, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.