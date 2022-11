Milano: sabato aprono le prime sei stazioni della metro M4

Si potrà viaggiare sulla nuova linea metropolitana di Milano, la M4, di cui aprono le prime sei stazioni che collegano l'aeroporto di Linate con piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlanini, Argonne e Susa.

Apre sabato 26 novembre la prima tratta della metropolitana M4: le prime sei stazioni che collegano l’aeroporto di Linate con piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlanini, Argonne e Susa.L’inaugurazione è prevista alle ore 11 di sabato 26 novembre, a Linate, con le autorità e i lavoratori delle imprese coinvolte.

In occasione dell’inaugurazione, insieme ai Municipi 3 e 4, è stata organizzata una festa lungo il parterre centrale di viale Argonne per scoprire i nuovi giardini completamente rinnovati con spazi riservati al gioco e allo sport. A partire dalle 10 del mattino, attività sportive con istruttori delle associazioni dilettantistiche a cui seguiranno esibizioni dimostrative di calcio, basket, bocce, ping pong e pallavolo nei diversi campi gioco presenti nell’area.