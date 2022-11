RIVAL SONS: nuovo album “cinematografico” a Marzo 2023

I magici RIVAL SONS hanno annunciato i dettagli del loro attesissimo nuovo e settimo album in studio “Darkfighter”, in uscita in tutto il mondo il 10 Marzo 2023. Un altro album imprevedibile, che sprigiona la stessa intensità e sincera creatività di chi il Classic Rock lo ha inventato tra gli anni ’60 e ’70. Autentici è dir poco, sono una delle realtà più solide e interessanti degli ultimi anni…

Prodotto dal collaboratore di lunga data, il contesissimo e pluripremiato Dave Cobb, e pubblicato sulla sua stessa etichetta Low Country Sound (distribuita Atlantic), il full lenght è anticipato dall’esplosivo singolo “Nobody Wants To Die”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming, accompagnato da un irresistibile cine-video diretto da Eli Sokhn. Il cantante e frontman Jay Buchanan racconta l’ispirazione della settima fatica così: “Vivi la vita sapendo che sulla tua testa pende una Spada di Damocle. Sei pienamente consapevole della precarietà della tua esistenza, ma non serve pensarci di continuo, altrimenti ti fotti il quieto vivere. Per qualche anno ho lavorato in una camera mortuaria come consulente di servizio, guidando e aprendo i carri funebri. Partecipavo a tre funerali al giorno. A volte erano pieni fino all’inverosimile. Altre volte eravamo solo io, un prete e un buco nel terreno. Non importa chi tu sia; colei che porta tutti allo stesso livello ad un certo punto si presenta, arriva inesorabile… ‘Darkfighter’ rappresenta la mitosi culturale dell’isolamento, della pandemia e del tessuto nazionale degli Stati Uniti che si allenta sempre più. Quando dico ‘Mitosi Culturale’, mi riferisco alle linee di demarcazione, concrete e mentali, che vengono costantemente tracciate. Siamo così divisi, non si possono oltrepassare i confini senza offendere qualcuno. Questo ha sicuramente influenzato la mia scrittura. Abbiamo riconosciuto la responsabilità di mettere una buona parola nelle orecchie della gente, e anche nelle loro stesse parole. Ci mancava la gioia degli show live e quella affascinante e miracolosa interazione. Quando ci è stata tolta, mi è venuta voglia di cantare di argomenti importanti. In questo album ci sono temi forti come la perdita dell’identità, la conservazione della gioia e il rivedere la luce e la forma“.

Il chitarrista Scott Holiday ha aggiunto: “Gli album sono una sana forma di evasione. Spero che la nostra musica vi faccia evadere il più lontano possibile. Il nostro intento preciso è stato quello di creare un lavoro dall’approccio cinematografico. Non appena le porte si chiudono alle spalle lasciatevi andare, parte il nostro viaggio che diventa anche il vostro! Questo è il nostro suono, rispecchia la nostra identità più profonda. Restiamo fedeli alle nostre radici ma ci siamo avvicinati un po’ di più a ciò che siamo dentro. ‘Darkfighter’ è puro sinonimo di Rival Sons“.

Nel 2021 i Rival Sons hanno celebrato il 10° anniversario del loro album del 2011, “Pressure and Time” (il disco che li ha fatti letteralmente esplodere in tutto il mondo), eseguendo per la prima volta dal vivo quell’album storico nella sua interezza durante quello che è stato battezzato come il Pressure and Time Tour.

Dal 2009 i quattro hanno venduto milioni di dischi e avuto due nomination ai Grammy Awards, ma soprattutto sono diventati uno dei capi saldi del Nuovo Rock.