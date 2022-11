Tony Hadley: il tour del 40° in Italia, a Milano agli Arcimboldi

TONY HADLEY, una delle voci maschili più rinomate al mondo e intramontabile icona pop rock degli anni ‘80, celebra 40 anni di carriera con il 40th Anniversary Tour, che lo ha già portato a calcare i palchi di Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Filippine. Ora tocca all’Italia, dove il suo seguito resta immutato sin dai giorni andati e indimenticati con i suoi SPANDAU BALLET (25 milioni di dischi venduti e 23 singoli in Hit Parade).

Da ormai 4 decenni Tony è un gigante, un frontman di razza, che si mantiene sulla cresta dell’onda e in gran forma, con il suo carisma elegante: questo tour sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop internazionale, dagli esordi rivoluzionari a suon di New Romantic con “To Cut A Long Story Short” e “Chant No. 1” a brani ormai diventati inni cult come le immortali “Gold”, “True”, la raffinata “I’ll Fly For You” e l’epica “Through The Barricades”, un classico che alla sua uscita raggiunse il primo posto di tutte le classifiche mondiali. In questo viaggio lungo la nostra penisola e nella propria carriera, Tony canterà dunque tanti brani senza tempo del periodo Spands, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover, ovviamente rimaneggiata alla sua maniera, come piace tanto a lui.

L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Hadley, un amore ricambiatissimo, e non solo dai e dalle fan. Dopo varie collaborazioni made in Italy (con Caparezza in “Goodbye Malinconia”, con Nina Zilli in “The Fair Tales of New York”), nel 2019 è stato ospite al Festival di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi Sento Bene”, e recentemente a Propaganda Live su La 7.

Come solista, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing e grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha convinto un grande gruppo di nuovi appassionati apparendo nel musical Chicago nel ruolo di Billy Flynn nei teatri del West End di New York. “Talking To The Moon”, il suo ultimo disco da studio (2018) è stato Album della Settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della Settimana, ennesima riconferma del suo smalto. Nel 2021 è uscita “Obvious”, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2.

Da anni, Tony Hadley presenta lo show della domenica mattina della BBC3 Counties Radio. Nel dicembre 2019 è entrato con tanto di onorificenza nella Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.

Ad Aprile 2022 è stato pubblicato “My Life In Pictures”, un libro/diario autobiografico di 175 pagine in cui Tony si racconta per immagini (tutte inedite).

Durante questo tour italiano di 6 concerti da non perdere, Tony Hadley sarà accompagnato dalla favolosa The Fabolous TH Band.

Il tour è organizzato da International Music and Arts. Le date di Torino, Milano, Firenze e Udine sono organizzate in collaborazione con VignaPR.

TONY HADLEY – 40th Anniversary Tour 2022

Di seguito tutte le date confermate:

22 NOVEMBRE – TORINO @ Teatro Colosseo

23 NOVEMBRE – MILANO @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

24 NOVEMBRE – FERRARA @ Teatro Comunale

26 NOVEMBRE – FIRENZE @ Tuscany Hall

27 NOVEMBRE – UDINE @ Teatro Nuovo Giovanni da Udine

28 NOVEMBRE – BOLOGNA @ Teatro Duse

Biglietti disponibili su Ticketone a partire da 25 euro + DP