Area B, sabato il centrodestra manifesta davanti al Comune

“Gli amministratori di tutto il centrodestra di Milano e della Città Metropolinata scendono in piazza sabato alle ore 10 davanti a Palazzo Marino per chiedere a Sala la sospensione delle nuove limitazioni di area B.” Così in una nota congiunta di tutto il centrodesta. “Chiediamo al sindaco e al PD di sospendere il provvedimento visto il momento di difficoltà economica che stiamo affrontando. Un provvedimento che va a colpire i cittadini di tutta la provincia ed in particolare le fasce più fragili e operose della nostra società. Saranno presenti i coordinatori provinciali e i militanti dei partiti della coalizione, i gruppi consiliari a Palazzo Marino e a Palazzo Isimbardi, ma anche sindaci dell’hinterland che indosseranno la fascia tricolore e gli amministratori locali in rappresentanza dei milioni di milanesi vessati dell’ideologia green di facciata di Sala e dei partiti del centrosinistra. Sono inoltre stati invitate tutte le forze politiche che volessero aderire alla protesta, i sindacati e le associazioni di categoria.”