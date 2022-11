“No Meloni Day”, studenti in piazza

Studenti in piazza oggi per protestare contro “l’attuale sistema scolastico e contro la scuola del merito” si leggge in un comunicato dell’Unione degli studenti. “Per riprendersi la voce e gli spazi decisionali, di confronto e di partecipazione che gli spettano”. In diverse città della lombardia si sono tenuti dei cortei questa mattina. A Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Varese. L a giornata di mobilitazione già programmata da tempo, dopo l’insediamento del nuovo governo si è trasformata in un “No Meloni Day”. A Milano il corteo è partito da largo Cairoli e ha attraversato le vie del centro. Imbrattata di vernice blu la sede Enel di via Broletto, pper protestare contro le grandi multinazionali che “speculano su crisi energetica e carovita”. Davanti alla sede di Assolombarda gli studenti, con le mani colorate di rosso, si sono seduti per terra e hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo, Giuseppe e Giuliano, studenti morti in alternanza scuola-lavoro.