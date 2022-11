Il dottor Enock Rodrigue Emvolo, originario del Camerun, ha deciso di lasciare il posto di medico di base che aveva ricoperto in sostituzione di un collega andato in pensione a Fagnano Olona (Va). Nei giorni scorsi il dottore era stato bersaglio di insulti razzisti sui social. Lunedì aveva incontrato il sindaco della cittadina del varesotto e il dirigente della Asst per concordare la ripresa delle attività in un nuovo studio. Ora però ha cambiato idea e confermato la volontà di non proseguire. “Siamo andati a vedere lo studio era tutto, in ordine, purtroppo ha rimesso l’incarico” ha detto il sindaco di Fagnano Olona (Varese), Marco Baroffio. Il medico ha lasciato il suo lavoro non per i commenti razzisti che gli sono arrivati sui social, ma perché ha deciso di continuare a studiare con la specializzazione. Un impegno incompatibile con quello di medico di famiglia. La notizia è stata conferma dal sindaco Marco Baroffio.

Emvolo aveva assunto il ruolo di medico di base di un collega andato in pensione, come sostituto. E sui social erano comparsi insulti razzisti nei suoi confronti. “Senegalese” e, ancora, “vai a pascolare le pecore”, i due commenti (oggi oscurati) apparsi un gruppo Facebook di fagnanesi.