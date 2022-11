‘Forestami’ supera 400 mila alberi piantati a Milano

Forestami ha superato l’obiettivo previsto per il 2022 di 400mila nuovi alberi: dall’inizio del programma sono stati piantumati 427.475 alberi e arbusti nella città metropolitana di Milano e il 21 novembre, con l’avvio della nuova stagione agronomica in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, inizieranno le operazioni di messa a dimora di oltre 16mila piante e 2mila arbusti nel Comune di Milano e oltre 34mila esemplari nei comuni della Città metropolitana. Questo il bilancio tracciato oggi in Triennale dove si è tenuta la conferenza stampa di Forestami, progetto promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano, basato su una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano (Dipartimento Architettura e Studi Urbani), sostenuta da Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, con la collaborazione di Università degli Studi di Milano e Università degli Studi Milano Bicocca. Erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, la vicesindaco di Citta Metropolitana Michela Palestra, Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami, Maria Chiara Pastore, direttrice Scientifica di Forestami, Riccardo Gini, direttore Tecnico di Forestami e Carlo Marchetti, presidente della Fondazione di Comunità Milano. Forestami ha fissato l’obiettivo di 3 milioni di alberi nella Città Metropolitana entro il 2030 e grazie alle donazioni delle aziende e dei cittadini, nel Comune di Milano le piantagioni sono avvenute a Boscoincittà, Porto di Mare, nel Parco Forlanini, negli svincoli Paullese e Cantalupa e in altre località sparse in tutta la città per un totale di 34.467 piante di cui 21.622 alberi e 12.845 arbusti. Sono stati realizzati progetti di piantumazioni anche nei comuni di Canegrate, Colturano, Cornaredo, Dresano, Gudo Visconti, Lainate, Noviglio, Pioltello, Sesto San Giovanni, Trezzano Sul Naviglio, Vimodrone, Bresso nell’ambito di Parco Nord Milano.