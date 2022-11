Ronzulli: Fontana è il candidato del centrodestra in Lombardia

In Lombardia “Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra”. Lo ha detto la coordinatrice lombarda e presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Dopo la candidatura di Letizia Moratti con la propria lista civica e il Terzo Polo “c’è abbastanza rammarico”, ha proseguito Ronzulli, visto che nel centrodestra “ha avuto molto e ricoperto diversi incarichi. Ha sempre ben lavorato ma in questo caso c’è un po’ di rammarico per la scelta di candidarsi con uno schieramento che in questo momento è posizionato a sinistra con due leader che arrivano dal Pd”. “Sono contento di quello che ha detto oggi Matteo Salvini, cose sempre confermate da tutti i rappresentanti del centrodestra. Avere altri candidati fa parte della democrazia e io non farò altro che confrontarmi con loro”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in merito alla sua ricandidatura alle elezioni del 2023 e alla discesa in campo di Letizia Moratti con il Terzo polo. “Noi abbiamo un progetto ben chiaro di futuro – ha aggiunto Fontana – e credo che non ci sia da fare polemica. Il progetto lo abbiamo ben chiaro e lo stiamo realizzando. Poi ognuno decida quello che vuole”. Sulla data del voto invece, se passerà in Consiglio la legge regionale che concede al governatore la possibilità di indire le elezioni nella forbice temporale fissata dal Viminale, Fontana ha ricordato che il giorno prescelto sarà uno compreso tra il 5 febbraio e il 7 maggio e ha definito “strumentali” le polemiche delle opposizioni.