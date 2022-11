Renzi, se fossi nel Pd chiamerei di corsa la Moratti

“Se fossi segretario del Pd chiamerei di corsa la Moratti e le direi andiamo insieme, se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni, ma il Pd di Letta voglia di vincere…”. Così Matteo Renzi a l’aria che tira su La7 sulle dimissioni di Letizia Moratti da vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia. Il Terzo Polo sulla Moratti “deciderà come federazione”, dopo di che “la cosa della Moratti è politicamente interessante”.” Ciò che ha fatto – ha detto Renzi parlando della Moratti – è un fatto di grandissimo rilievo: rompe con la destra non per una sua antipatia ma dice che non può accettare provvedimenti ideologici che inficino il suo lavoro. Non sta solo lanciando una candidatura ma facendo un ragionamento politico, sta dicendo che c’è una alternativa” e “se fossi il segretario del Pd la chiamerei di corsa”.