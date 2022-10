Smog sopra i limiti di guardia

Sopra la soglia di guardia (50 mg/mc), le concentrazioni di Pm10 ieri a Milano. Le centraline Arpa hanno rilevato ieri per il secondo giorno consecutivo valori pari a 51 mg/mc in viale Marche, 56 a Città Studi, 65 mg/mc in via Senato, 54 al Verziere, 53 a Pioltello. Le condizioni meteo, con un forte campo di alta pressione con sole e temperature sopra la media, favoriscono il ristagno dell’aria soprattutto nelle zone di pianura e i livello di smog salgono (nonostante i riscaldamenti siano ancora spenti e la recente entrata in vigore della nuova ztl Area B).