Non sarebbero in pericolo di vita le altre 4 persone ferite ieri pomeriggio dal 46enne milanese Andrea Tombolini all’interno del centro commerciale di Assago, a Milano. Le ferite riportate, per quanto gravi in alcuni casi, non sono considerate preoccupanti dai medici. Tombolini era stato ricoverato nel reparto di psichiatria ed era tornato in ospedale lo scorso 18 ottobre per essersi auto inferto ferite al volto e al cranio colpendosi a pugni da solo.