Negoziante spara in aria per farsi pagare un debito da un cliente

Un negoziante di Zinasco Vecchio (Pv) ha sparato in aria per farsi pagare un debto da un cliente del negozio di alimentari in cui lavora. L’uomo doveva riscuotere 800 euro per l’acquisto di pollame che risaliva al mese scorso. Il cliente però ha consegnato solo 500 euro, contestando la qualità della merce ricevuta. A quel punto il dipendente del negozio, un uomo di 62 anni ha estratto una pistola e ha esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. E’ stato subito chiesto l’intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto fermando l’autore degli spari mentre stava allontanandosi a bordo del proprio furgone. I militari hanno trovato una valigetta, contenente la pistola (che poi si è rivelata essere a salve) con ancora un colpo in canna. Il 62enne è stato denunciato per esplosioni pericolose e porto di armi modificate