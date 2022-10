“Salute senza frontiere”, il progetto di Lilt per la prevenzione tra le comunità straniere

Andare incontro alle persone; non imporre il proprio punto di vista ma accogliere le specifiche esigenze che si presentano; collaborare con esperti in diversi ambiti

per fornire informazioni eterogenee; formare chi può svolgere il ruolo di ambasciatore del messaggio di LILT tra le persone delle diverse comunità di appartenenza. Sono questi i

pilastri principali dell’impegno iniziato 13 anni fa da LILT Milano Monza Brianza per la

promozione nelle comunità straniere della prevenzione oncologica, degli stili di vita salutari e della diagnosi precoce e ulteriormente intensificato dal 2017 con il progetto “Salute Senza Frontiere”. Un percorso, dispiegato in tre edizioni, che mostra risultati importanti e diviene modello esportabile e replicabile in altri contesti, su tutto il territorio nazionale, registrando l’effettivo miglioramento della salute delle comunità coinvolte.

A fare la differenza è quello che EngageMinds HUB, Centro di Ricerca Italiano dedicato

allo studio e alla promozione dell’engagement delle persone nelle condotte di salute,

definisce “approccio sartoriale”: una modalità di lavoro personalizzata, realizzata su

misura delle categorie target di ciascun percorso.

Per rispondere a criteri di appropriatezza scientifica, l’efficacia del progetto LILT è stata

sottoposta a un processo di valutazione con Fondazione ISMU, il principale centro risorse in Italia sui temi delle migrazioni e delle relazioni interculturali ed EngageMinds HUB, il primo Centro di Ricerca Italiano dedicato allo studio e alla promozione dell’engagement delle persone nelle condotte di salute.

I risultati della validazione sono stati presentati nel convegno “Stranieri e Salute: il

modello LILT migliora gli stili di vita”, mercoledì 26 ottobre, al centro congressi Eataly

Milano Smeraldo, alla presenza di Maria Bonfanti, vice presidente LILT Milano Monza

Brianza APS; Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano;

Daniela Giangreco, responsabile Prevenzione Primaria LILT; Nicola Pasini, responsabile

settore Salute e Welfare, Fondazione ISMU; Lia Lombardi, ricercatrice e project manager,

Fondazione ISMU; Serena Barello, ricercatrice EngageMinds HUB – Università Cattolicadel Sacro Cuore, Milano; Nelson Wilches, Ambasciatore della Salute della comunità

latinoamericana.

Salute senza Frontiere è nato con l’obiettivo di promuovere prevenzione e salute fra le

comunità straniere attraverso la realizzazione di incontri formativi e laboratori, con

metodologie attente alle caratteristiche culturali, linguistiche e sociali delle comunità

straniere. Il progetto è frutto del coinvolgimento di sezioni LILT di tutta Italia, oltre che di

un’attenta mappatura del territorio, condotta con lo scopo di creare solide collaborazioni con le associazioni, gli enti e i gruppi di riferimento per le comunità straniere. Il percorso ha

attuato il suo obiettivo attraverso l’individuazione di referenti all’interno delle

comunità stesse, realizzando percorsi nei luoghi di appartenenza culturale e religiosa,

come centri islamici, chiese, associazioni culturali straniere e scuole di lingua italiana per

stranieri.

Un ruolo chiave è svolto da figure di intermediazione, referenti delle diverse comunità

straniere, divenute ambasciatori della salute e fondamentali per coinvolgere persone che

sarebbe molto difficile raggiungere in altro modo. Sono gli Ambasciatori della Salute a

diffondere la cultura dei corretti stili di vita: facendo ciò, raggiungono livelli di conoscenze,

capacità individuali e fiducia in sé stessi tali da migliorare la propria salute e quella della

collettività, modificando lo stile e le condizioni di vita personali.

Oltre alla formazione degli Ambasciatori della salute, LILT promuove cicli di incontri di

sensibilizzazione alla diagnosi precoce e ai sani stili di vita, l’erogazione di visite gratuite

di prevenzione oncologica e percorsi formativi per operatori sanitari, volti

a promuovere il modello LILT verso le altre associazioni provinciali e le realtà che si

occupano di immigrazione, per creare un effetto moltiplicatore e strumenti di sostenibilità

per le comunità straniere in forma più estesa.