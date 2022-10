“Stregherie” una mostra in villa Reale a Monza

Dal 29 ottobre al 26 febbraio il Belvedere della Villa Reale di Monza ospiterà

“Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia”, a cura di Luca Scarlini.

La mostra, ideata e prodotta da Vertigo Syndrome, con il patrocinio del Comune di Monza, espone una collezione di stampe antiche unica al mondo, che mette insieme i maggiori incisori ed artisti degli ultimi due secoli con straordinari illustratori anonimi dimenticati, presentando scene di malefici, torture, sabba osceni, crudi episodi di stregoneria ma anche scene luminose di streghe buone, zingare che guariscono bambini dalle malattie e simboli magici nascosti in quadri pastorali.

Il visitatore inizierà la sua visita vivendo su di sé la forte esperienza di un vero processo per stregoneria tenuto da un tribunale medievale del 1539. In seguito sarà invitato a entrare nel mondo dell’Antica Religione della Grande Madre vivendone i luoghi, i riti, le azioni e gli oggetti in un percorso che si articolerà in dieci stanze fortemente caratterizzate, dalla tradizione mitologica fino alla definizione della figura in epoca moderna.Una storia vecchia e nuova di streghe, tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste,

sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna rimossa dalla cultura e dallavita.

Stampe antiche da una collezione unica al mondo, con incisori dai toni cupi come

Dürer o Goya e artisti dai colori morbidi come Delacroix, trattati maledetti

cinquecenteschi, manifesti cinematografici originali a tema, amuleti, feticci e altri

strumenti rituali provenienti dallo sperduto Museum of Witchcraft di Boscastle, i Cornovaglia.

Durante tutto il periodo espositivo, si terrà una ricca offerta di iniziative. Gli incontri sono studiati sia per un pubblico già abituato ad argomenti riguardanti il mistico e il misterioso, sia per chi invece partecipa a tali eventi perché non ne sa niente e vuole scoprirne di più ma senza annoiarsi mai. Ci saranno laboratori chiassosi e colorati per i bambini, lectiones magistrales per gli studiosi, conferenze divulgative per i curiosi, proiezioni di opere cinematografiche e presentazioni di libri e graphic novel a tema streghesco.

INFORMAZIONI

STREGHERIE

Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia

Monza, Belvedere della Villa Reale (viale Brianza 1)

29 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023

Orari

Giovedì e Venerdì 10,30 – 18,30

Sabato e domenica 10,30 – 20,00

www.stregherie.it