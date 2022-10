Di Marco (M5S), la Regione esponga la bandiera della pace

“Esporre la bandiera della pace accanto a quelle italiana, europea e della Regione Lombardia, che sventolano all’ingresso di Palazzo Pirelli in piazza Duca d’Aosta”: lo chiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco, al presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. “Contestualmente – spiega Di Marco in una nota – ho chiesto che Regione Lombardia partecipi alla manifestazione per la pace in programma il prossimo 5 novembre a Roma” e, “qualora i rappresentanti del governo regionale fossero impegnati, la possibilità che sia delegato un altro rappresentante del Consiglio regionale”. È una richiesta avanzata anche dai rappresentanti del Movimento all’interno dei Consigli comunali. Si tratta di “piccoli gesti simbolici, volti a manifestare come la pace non sia più solo avvertita come speranza, ma piuttosto come un’urgenza, un appello che dai cittadini arriva forte e chiaro fino alle Istituzioni, che così facendo avrebbero modo di comunicare quanto la richiesta sia arrivata forte e chiara”. Il Movimento sottolinea che mentre “fino a pochi mesi fa in Italia eravamo pochissimi ad invocare l’ascolto e il dialogo come unica possibile soluzione al confitto scoppiato in Ucraina”, oggi “si moltiplicano le manifestazioni e le iniziative in questo senso” e “ci aspettiamo che Regione Lombardia si dimostri ricettiva”.