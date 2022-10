Governo Meloni, Sentinelli in piazza Fontana: “Resistiamo”

Il fondatore dei Sentinelli Luca Paladini: "Non vogliamo ovviamente contestare lo spirito di un voto democratico ma i pochi diritti conquistati sono in forte pericolo".

“Resisitiamo”. Manifestazione in piazza Fontana a Milano organizzata dai Sentinelli, associazione laica e antifascista a difesa dei diritti. Nel giorno del giuramento del governo Meloni, i Sentinelli hanno voluto chiamare a raccolta associazioni e cittadini con l’invito a indossare qualcosa di rosso. “Non vogliamo ovviamente contestare lo spirito di un voto democratico” precisa il fondatore dei Sentinelli “ma i pochi diritti conquistati in questi anni sono in forte pericolo” e “la scelta di eleggere La Russa e Fontana a presidenti di Senato e Camera è un segnale inquietante”.