La prima tratta della M4 apre sabato 26 novembre

“Il 26 novembre apre primo tratto M4. Al momento da Linate arriverà fino a Dateo e entro giugno 2023 la nuova metropolitana raggiungerà San Babila. Verranno aperte anche delle bellissime aree di superficie”. Così su Instagram il sindaco Giuseppe Sala. Il sindaco è poi tornato sull’apertura del primo tratto della M4 anche a margine della presentazione della mostra delle tre pietà di Michelangelo a Palazzo Reale e ha spiegato:”Potremmo aprire gli spazi di superficie prima, però c’è l’erba che ancora deve attecchire” quindi “daremo tempo all’erba di crescere, faremo tutto direttamente il 26 novembre, sabato mattina”. “È a posto da tempo ma abbiamo scelto il 26 perché il 18 scadono i 45 giorni che devono passare dall’avviso alla comunicazione dell’ok da parte del Ministero” ha continuato Sala. Durante la conferenza stampa il sindaco ha inoltre ricordato che entro giugno 2023 aprirà anche la tratta che arriva fino a San Babila.