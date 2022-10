Taxi, il Comune di Milano pronto ad aumentare le licenza

“Ho preparato un dossier per il sindaco e la giunta. Nei prossimi giorni assumeremo una decisione tutti insieme valutando i pro e i contro nel rispetto dei bisogni della cittadinanza. Dobbiamo offrire un servizio all’altezza”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘saniTAXI Milano – Taxi sanificati da virus e batteri’, in merito alla necessità di aumentare le licenze dei taxi in città in seguito alle lamentele per la carenza di auto bianche circolanti, specie in orario notturno.