Il baby rapinatore colpisce ancora, fermato per la quarta volta in 7 giorni

E’ stato sorpreso di nuovo a commettere una rapina il 12enne più volte arrestato a Milano per scippi e rapine di orologi a passanti. Il ragazzino, un migrante di origini marocchine senza parenti in Italia, è stato bloccato dai carabinieri in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale, insieme ad altri tre giovani stranieri. Il 12enne, fermato tre volte in tre giorni la scorsa settimana e più volte affidato a comunità, non imputabile per la sua età, è stato bloccato insieme a un 18enne di origini libanesi dopo aver strappato un orologio dal polso di un turista facendolo cadere. Il turista aggredito, un malesiano di 39 anni, ha cercato di difendersi e il parapiglia è stato notato dai militari che sono intervenuti mentre stavano ancora identificando altri due stranieri che poi sono stati arrestati per la stessa ipotesi di reato.