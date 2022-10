Bollette, oltre 800 mila lombardi non le hanno pagate

Negli ultimi 9 mesi, a causa dell’aumento dei prezzi energetici 830.000 lombardi – in tutta Italia sono 5 milioni – hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, una ricerca che ha anche messo in luce come il numero di morosi sia destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. Lo si legge in un comunicato di Facile.it, nel quale si specifica che l’analisi, già diffusa a livello nazionale, ha individuato in 569.000 il numero di residenti in Lombardia che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di pagare le prossime fatture. Il fenomeno dei ritardi di pagamento riguarda anche le spese condominiali: secondo l’indagine sono 350.000 i lombardi che hanno saltato una o più rate del condominio e se i rincari dovessero continuare 438.000 potrebbero non pagare le prossime.