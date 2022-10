Ucraina, flash mob per la pace

Flash mob per la pace questa mattina in piazza Gae Aulenti. Alcune decine di persone vestite di bianco hanno esposto cartelli con la scritta pace, in diverse lingue, durante la lettura di un brano tratto dal romanzo “E Johnny prese il fucile” dello scrittore Dalton Trumbo. Presenti anche i consiglieri regionali del M5S Massimo De Rosa e Raffaele Erba. «Abbiamo sostenuto le richieste arrivate dai cittadini e dei territori, partecipando a questo flash mob. Un’iniziativa senza bandiere, la pace non ha colore politico, che ci auguriamo coinvolga sempre più persone – spiegano i consiglieri -. Bisogna iniziare a parlare di pace e di dialogo, non più come speranza quanto piuttosto come urgenza, per il futuro nostro e dei nostri figli. Solo attraverso l’ascolto e il dialogo si potrà arrivare ad una vera trattativa di pace. Perciò speriamo che ci siano sempre più manifestazioni di questo tipo e che sempre più cittadini si mobilitino. Ognuno di noi deve diventare un messaggero di pace».