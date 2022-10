“L’imprevedibile mare di Milano”, Enrico Brizzi torna in libreria

Enrico Brizzi, l’autore del fortunato Jack Frusciante è uscito dal gruppo, è in libreria con “L’imprevedibile mare di Milano . Gioie e stupori di sette viandanti tra Piazza Duomo e la Riviera di Levante” (ed. Ponte alle Grazie) . Racconta un storia che prende spunto da una sua grande passione, quella dei cammini. Brizzi negli ultimi anni ha attraversato a piedi l’Italia e l’Europa, da solo o con gli amici, e lo hai poi raccontato nei suoi libri mescolando avventura, storia, narrativa e molto divertimento. Nel nuovo libro, racconta l’antica Via del Sale, che da Milano arriva a Sestri Levante, passando per l’Oltrepò Pavese e la Val Tidone, scalando la cima del Monte Penna e scendendo sulle dolci colline del Golfo del Tigullio.

Sette persone, apparentemente incompatibili per età, interessi e preparazione fisica, aderiscono al programma del cammino proposto da un’agenzia. Del tutto differenti sono anche le motivazioni che li spingono al cammino, a macinare chilometri in una natura che, nel condurre lontano dalle convenzioni sociali, sa mettere in risalto abilità inaspettate, e tutti quei vizi e debolezze che la fatica di certi terreni accidentati sa far emergere così bene. Un viaggio è tante cose, un misto di difficoltà, speranze e complicazioni, e sa sorprendere sino all’ultimo, fino al bagno rigenerante nel mare di San Fruttuoso, al termine di un percorso iniziatico dove i protagonisti si spogliano dei costumi cittadini e fanno i conti con passati ingombranti e futuri incerti.

