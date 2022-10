Una donna di 69 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata per circa sei metri in seguito al cedimento di una grata, in un palazzo residenziale in via Falconi in zona Crescenzago a Milano.

Una donna di 69 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata per circa sei metri in seguito al cedimento di una grata, in un palazzo residenziale. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.45 in via Armando Falconi in zona Crescenzago a Milano. La donna è stata soccorsa in codice giallo. Sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118. E’ stata portata all’Ospedale Niguarda.