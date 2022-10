Regionali, Renzi: Moratti la conosco da anni ha migliorato situazione sanità

“In questo momento è tutta una discussione interna al centrodestra, anche abbastanza imbarazzante perché non si è mai visto un presidente di Regione litigare con il suo vicepresidente la settimana dopo che hanno vinto le elezioni politiche.

Tutto ciò premesso, insieme a Carlo Calenda e agli iscritti lombardi di Azione e di Italia viva decideremo insieme cosa fare. Per il momento mi sembra tutta una manfrina interna al centrodestra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell’incontro con gli elettori al Superstudiopiù di via Tortona a Milano, commentando le tensioni tra il governatore Fontana e Letizia Moratti. Renzi, parlando di Letizia Moratti ha spiegato che “la conosco da tanti anni, ha sicuramente migliorato la situazione sanitaria in Lombardia, che era messa molto male nei mesi della pandemia. Ma ogni giudizio su questo verrà preso assieme a Calenda, Azione e Italia Viva, dopo che avranno terminato la loro discussione. Invito tutti ad aspettare la conclusione delle trattative sul governo, perché immagino che alla fine del mese ci sarà un governo e alla luce di questo inizieremo ad affrontare il tema delle regionali, in Lombardia e nel Lazio”. Parlando di alleanze in vista delle prossime elezioni regionali “noi non staremo né con il M5s e il PD, quindi né con il campo largo, né con la destra, com’è ovvio che sia”.