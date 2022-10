E’ durato circa un’ora l’incontro tra il governatore Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, dopo le frizioni a seguito delle dichiarazioni di Moratti sulla candidatura a presidente della Regione. Fontana aveva chiesto un chiarimento e ha convocato la vicepresidente a Palazzo Lombardia.

“Questa sera ho incontrato il presidente Attilio Fontana al quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al centrodestra. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito i leader nazionali del centrodestra dopo la formazione del nuovo Governo, che in questo momento è la priorità assoluta del nostro Paese”: lo afferma in una nota la vice presidente della Regione Letizia Moratti al termine dell’incontro.

Dal canto suo il presidente Attilio Fontana ha fattto sapere che :”Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato. Ciò nonostante, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra”.