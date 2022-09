Triennale, una ciocca di capelli contro le violenze in Iran

La Triennale di Milano lancia un’iniziativa di pacifica protesta contro gli omicidi e le violenze che stanno avvenendo in Iran. Da mercoledì 28 settembre è possibile lasciare una ciocca dei propri capelli, legata con un filo di corda, in un apposito contenitore nell’atrio del Palazzo dell’Arte. Le ciocche raccolte verranno poi consegnate al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran in segno di protesta.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, dichiara: “Riprendendo una richiesta

di alcuni membri della comunità iraniana milanese, Triennale Milano lancia oggi

un’iniziativa di pacifica protesta contro gli omicidi e le inaccettabili violenze che stanno

colpendo le giovani donne e i giovani uomini che in Iran chiedono di ripristinare un

grado minimo di libertà e di civiltà. Triennale invita a

lasciare nell’atrio di ingresso del Palazzo dell’Arte, entro un apposito contenitore, una

piccola ciocca dei propri capelli, legata con un filo di corda. Un atto che si ispira a

quello coraggiosamente compiuto dalle donne iraniane nelle piazze delle principali

città. Le ciocche raccolte verranno consegnate al Consolato Generale della

Repubblica Islamica dell’Iran, come gesto pacifico di protesta contro la violenza

omicida della polizia e di solidarietà con chi in questi giorni rischia la propria vita per

difendere il diritto inalienabile alla libertà individuale.”