Fontana-Moratti, è strappo sulle regionali

Letizia Moratti ribadisce la disponbilità a candidarsi alle prossime regionali e in tv afferma: “Fontana mi promise un passaggio di testimone”. Subito replica il governatore: “Moratti chiarisca, o è con noi o contro di noi”. E’ ormai strappo tra il presidente e la sua vice, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. “Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l’impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura” ha detto Letizia Moratti, intervistata su Rai3 da Marco Damilano. “Ho lavorato e lavoro coerentemente a quell’impegno ma coerentemente a quelle indicazioni ho costruito anche una rete civica. La mia non è un’autocandidatura ma una disponibilità, è diverso”. C’è stato “chi me lo ha chiesto ma per riservatezza istituzionale, finché il centrodestra non chiarirà la sua posizione non dirò chi”.

A stretto giro è arrivata la replica di Fontana: “A questo punto sono io a chiedere un chiarimento netto e definitivo, già dalle prossime ore, a Letizia Moratti: perché una cosa è far politica, un’altra giocare sull’onorabilità delle persone e amministrare senza sapere da che parte si voglia stare: con noi o contro di noi”. Così il presidente della Regione commenta l’intervista di Letizia Moratti. “Contrariamente a quanto da lei affermato, non ho mai promesso a nessuno un passaggio di testimone al termine del mio mandato. È una prerogativa dei partiti, allora come oggi. Non era né allora né oggi nella mia disponibilità”.