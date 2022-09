Salvini, i dati non soddisfano ma saremo protagonisti

“Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio a Milano nella conferenza stampa post voto. Secondo Salvini è stata “premiata l’opposizione – ha concluso – Fdi è stata brava a fare una forte opposizione”. “Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. E’ stata brava”, ha detto il segretario della Lega. “Il dato politico è che è stata premiata l’opposizione”. “Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione” e certo aver governato quasi due anni “non è stato semplice”, ma considerando come era la situazione “lo rifarei”. “Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti”. “Entro la fine dell’anno – ha aggiunto – faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l’anno prossimo i congressi provinciali e regionali”.