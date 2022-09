Vertice dei governatori della Lega sul voto

E’ in programma nel pomeriggio un vertice di tutti i governatori della Lega per l’analisi del voto delle politiche, che in regioni come Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia ha visto Fdi sorpassare largamente il Carroccio. Lo si apprende da fonti qualificate. La riunione, che si svolgerà con i presidenti in collegamento da remoto, segnerà un primo punto politico degli amministratori della Lega, prima del Consiglio federale previsto per domani a Milano. Pur avendo detto chiaramente, nella prima conferenza stampa dopo il voto, che non intende affatto dimettesi, Matteo Salvini ha ammesso che è “fondamentale una fase di riorganizzazione del movimento, puntando su sindaci e amministratori”. Salvini ha voluto ringraziare i 20mila militanti del partito che sono “il terreno su cui costruire” e “se qualcuno ha altri progetti… questa non è una caserma. Tutti sono utili e nessuno è fondamentale”. “Il mio mandato è in mano ai militanti non a ex parlamentari o a due consigliere regionali – ha detto ancora Salvini – chi è militante della Lega è stato abituato da 30 anni da Umberto Bossi a ragionare nelle sedi opportune e non parlare al vento”.