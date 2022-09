Un progetto per ricostruire lo stadio di Irpin, Shevchenko ringrazia il Milan

AC Milan e Fondazione Milan sono impegnati a supportare la popolazione ucraina attraverso una serie di iniziative concrete, riunite all’interno del programma “AC Milan for Peace”. Dalla raccolta fondi a quella di beni materiali, passando per le aste di beneficienza e l’inaugurazione di un servizio telefonico di ascolto e orientamento, gli Special Camp

per i più giovani e la realizzazione della maglia Special Edition – Manchester 2003 for

Ukraine, che ha visto il supporto di una leggenda del Club rossonero come Andriy Shevchenko.

Per ringraziare Fondazione Milan e l’intera famiglia rossonera del sostegno rivolto

alla popolazione colpita dal conflitto proprio in occasione della Giornata

Internazionale della Pace,il Pallone d’Oro 2004 ha fatto visita agli uffici di

Casa Milan e ha accolto i tifosi presenti, autografando le loro maglie della

collezione speciale, ispirate a quella indossata dall’ex numero 7 rossonero durante

la finale di Champions League 2002/03 vinta allo stadio Old Trafford di Manchester e

arricchite dai colori della bandiera ucraina, la scritta “AC Milan for Peace” e il simbolo

della pace.

Grande l’ entusiasmo dei tifosi rossoneri, che hanno esaurito nel giro di pochissimi giorni le maglie messe inizialmente a disposizione, permettendo di destinare oltre 200 mila euro per finanziare i progetti e gli aiuti in favore della popolazione colpita dal conflitto. Le ultime maglie della collezione sono tornate disponibili nel Casa Milan store e online e il ricavato continuerà a finanziare i progetti di supporto alla popolazione ucraina. È stato lo stesso Shevchenko ad annunciare che, tra questi, Fondazione Milan si impegnerà a contribuire alla ricostruzione del Central City Stadium di Irpin, città dell’oblast di Kiev che è stata profondamente straziata dai bombardamenti.

In sinergia con il Comune di Milano e, ancora una volta, con Andriy Shevchenko,

Fondazione Milan ha sostenuto la creazione di un servizio telefonico di ascolto e

orientamento in lingua ucraina al fine di favorire l’integrazione delle famiglie rifugiatesi nel capoluogo lombardo. Il centralino, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, fornisce tra le altre cose supporto ai profughi per l’iscrizione ai servizi per l’infanzia e scolastici, informazioni sulla gestione della DaD dall’Italia e orientamento sulle procedure per richiedere e ottenere il permesso di soggiorno.