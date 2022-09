Borseggiatrici “inseguite” da Striscia si rifugiano dalla polizia, denunciate

Per sfuggire a una troupe di Striscia la Notizia, in metropolitana a Milano, quattro ladruncole si scagliano contro la porta dell'ufficio della polizia in Cadorna; denunciate e indagate per violazione del Daspo urbano.