Sanità, Moratti: stanziati 39 milioni per Rsa e strutture socio sanitarie

"Oggi Regione Lombardia ha destinato, su mia proposta, più di 39 milioni di euro per venire incontro a tutta la rete delle unità di offerta sociosanitarie residenziali e semiresidenziali e domiciliari per persone anziane e per persone con disabilità."

“Oggi Regione Lombardia ha destinato, su mia proposta, più di 39 milioni di euro per venire incontro a tutta la rete delle unità di offerta sociosanitarie residenziali e semiresidenziali e domiciliari per persone anziane e per persone con disabilità.” Lo ha spiegato ai microfoni di Radio Lombardia, la vice Presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

“Ringrazio gli Enti gestori per aver condiviso la necessità di sensibilizzare i propri associati sull’opportunità di contenere al di sotto dell’indice inflattivo l’eventuale incremento delle rette verso gli assistiti. – ha proseguito Moratti- Con questo intervento abbiamo voluto sostenere concretamente le realtà, soprattutto di piccole dimensioni, che offrono importanti servizi. Confido che, come da me richiesto, questi aumenti evitino ulteriori rincari a carico delle famiglie. Le tariffe sanitarie applicate saranno quindi aggiornate del 2,5% a favore di anziani e disabili ospiti nelle strutture residenziali e diurne.”

“E’ in corso un dialogo con i rappresentanti del mondo della Salute mentale e Dipendenze per prevedere un intervento anche a loro sostegno. – ha concluso la Vice Presidente-

Prosegue il rapporto di collaborazione su questi temi con le organizzazioni sindacali, che sino ad oggi si è rivelato prezioso.”

Letizia Moratti, Vice Presidente Regione Lombardia.