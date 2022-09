Da mercoledì 14 settembre, nei 37 centri vaccinali attivi sul territorio regionale, sarà possibile somministrare il vaccino anti-Covid19 nella nuova formulazione bivalente, aggiornata alla copertura della variante Omicron 1. La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha approvato l’utilizzo del nuovo vaccino solo come dose di richiamo, per i cittadini dai 12 anni in su che abbiano completato il ciclo primario. Pertanto, come prevedono le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la nuova formulazione bivalente sarà offerta presso i centri vaccinali della Lombardia, a partire da mercoledì, ai seguenti target di popolazione: per il primo booster (3a dose) ai cittadini di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.

Per il secondo booster (4a dose) ai cittadini over 60, a quelli ad elevata fragilità over 12, ai trapiantati e immunocompromessi, agli operatori sanitari e operatori delle strutture residenziali per anziani e infine alle donne in gravidanza.

Regione Lombardia ricorda che per la somministrazione della dose di richiamo con il vaccino aggiornato deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario, dalla dose booster o, in caso di infezione, dalla positività al tampone.

Le dosi di nuovo vaccino sono sufficienti per coprire le attuali necessità, pertanto, come di consueto, per evitare code e problemi di gestione, si raccomanda di non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione ma di accedere al sito prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it per fissare un appuntamento. Possono recarsi nei centri vaccinali senza prenotazione, solo ed esclusivamente, le donne in stato di gravidanza.

Nelle prossime settimane, il nuovo vaccino aggiornato a Omicron sarà disponibile come dose di richiamo anche presso le farmacie aderenti sul territorio regionale. “Le nostre strutture – ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – sono pronte per questo richiamo anti Covid. Contiamo anche nella disponibilità concreta delle farmacie il cui aiuto, in passato, è stato prezioso”