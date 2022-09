Temporali, raffiche di vento e grandinate hanno colpito diverse zone del territorio lombardo nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Lo rende noto l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni che evidenzia come “la Sala Operativa regionale sia in costante contatto con i presidi territoriali interessati dal maltempo“. “È tuttora in vigora lo stato di allerta – prosegue l’assessore – e pertanto si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione”. L’assessore fin da ora ringrazia i volontari di Protezione civile intervenuti, tutti gli operatori e Vigili del Fuoco “che stanno collaborando in maniera infaticabile e grande professionalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza”.

In provincia di Como, a Blevio, si segnalano allagamenti diffusi causati dall’esondazione del torrente Pertus con trasporto di materiale; disagi anche lungo la SP 583 Lariana. A Como, segnalate frane su strada comunale via per Torno. È previsto in mattinata un sopralluogo da parte dell’UTR Insubria per la verifica delle condizioni. Disagi anche in provincia di Bergamo: segnalate frane a Taleggio e allagamenti a Rovere. A Lecco avviata la riapertura del raccordo Lecco Ballabio, mentre permane la chiusura della galleria San Martino per allagamento. Episodi registrati anche in provincia di Sondrio. Nessun danno infine segnalato su territorio lombardo a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta sulla parte veronese del lago di Garda.

“Nei territori della Valle Camonica interessati dagli eventi di fine luglio – conclude l’assessore – al momento non si sono registrate forti precipitazioni”. Le cumulate massime di pioggia registrate nelle ultime ore sono le seguenti: Varese: 183 mm, Bergamo: 140 mm, Como: 103 mm, Sondrio: 98 mm, Lecco: 92 mm e Brescia: 45 mm.