Gru sulla metro, area dissequestrata ma trasporti in difficoltà

L’area di cantiere di Bussero dove il 31 agosto, alle 18.40, una gru è crollata sul sovrappasso dei binari della M2, è stata dissequestro dalla magistratura ma non si sa quando cis sarà la ripresa del servizio, ora interrotto da Bussero a Gessate. La gru ha travolto i cavi della linea aerea e ha abbattuto una scalinata del ponte che avrebbe dovuto essere rimosso. Due minuti prima era passato un convoglio. Poteva essere un disastro. Da lunedì, con la ripresa dopo le vacanze, non sarà facile garantire i collegamenti. Atm ha messo in campo tutti i bus disponibili e ha fatto un accordo con la società Zani Viaggi per potenziare ulteriormente il servizio. Sui tempi di ripristino della linea della metro da e per Gessate però ancora non si sa nulla. Intanto proseguono le indagini della Procura di Milano su quanto accaduto.