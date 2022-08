Bussero, gru e un pezzo di sovrappasso crollano sulla M2

Tragedia sfiorata sulla M2. Per fortuna non stava passando nessun treno. È successo intorno alle 19. Abbattuta la linea aerea.

Linea 2 della metropolitana di Milano interrotta da Bussero a Gessate per il crollo di un pezzo del sovrappasso e di una gru durante i lavori di rimozione del ponte che scavalca i binari nel cantiere di Atm. È successo intorno alle 19 di mercoledì. Per fortuna in quel momento non passava nessun treno. Abbattuta la linea aerea di alimentazione elettrica dei convogli che, dopo il bivio di Cascina Gobba, devono fermarsi a Cernusco sul Naviglio. La circolazione è bloccata tra Bussero e Gessate. Il video del crollo tratto da primalamartesana.it

