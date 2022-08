Lavoro nero, controlli della Finanza nel Comasco

Nel corso di controlli in autolavaggi, bar e ristoranti del Comasco sono stati scoperti 14 lavoratori impiegati in nero e 11 lavoratori irregolari. Lo ha comunicato la Gdf di Como I lavoratori non correttamente inquadrati sono stati trovati in due ristoranti nel comune di Fino Mornasco (7 lavoratori in nero), a Como, in un autolavaggio (2 lavoratori in “nero” e 5 lavoratori irregolari) mentre in altre due attività di ristorazione i Finanzieri hanno scoperto altri impiegati non correttamente assunti (2 lavoratori in “nero” e 3 lavoratori irregolari). La Gdf della Compagnia di Erba ha scoperto le illegalità nel comune di Cantù, in un autolavaggio (3 lavoratori irregolari) e in tre bar della stessa città (3 lavoratori in nero). Nei confronti di alcuni esercizi è stata richiesta la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.