Fotografare il Parco, via al concorso internazionale

Ritorna il concorso internazionale “Fotografare il Parco”, promosso dai Parchi Nazionali italiani Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e dal francese Parc national de la Vanoise. Giunto alla sedicesima edizione, “rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama internazionale: paesaggi, animali e piante delle aree protette diventano protagonisti nelle foto in concorso che, oltre a denotare l’elevata capacità tecnica degli autori, sottendono una spiccata sensibilità e un’inusuale capacità di osservazione dell’ambiente naturale”. Le immagini in concorso potranno essere impiegate dai Parchi nelle campagne di comunicazione, “contribuendo in modo incisivo a riportare l’attenzione sul pregio dell’ambiente naturale e sull’importanza della sua conservazione”. Il concorso, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2022, si articola in quattro categorie: Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, Micromondo del Parco e dettagli naturali e Mondo vegetale del Parco. Per i vincitori assoluti e per quelli di categoria sono previsti premi in denaro, soggiorni nelle quattro aree protette e abbonamenti a “La Rivista della Natura”. È in palio un premio per la foto che sarà ritenuta più rappresentativa dell’interazione tra uomo e natura nelle aree protette. La partecipazione al concorso fotografico è gratuita. Il regolamento e il form di partecipazione sono disponibili sul sito del concorso www.fotografareilparco.it.