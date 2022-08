Aria più fresca da Nord a Sud

Una circolazione di aria instabile (un nucleo di aria più fredda in quota) si sposta lentamente dalle regioni settentrionali verso l’Italia centrale dove, principalmente nelle zone interne, ci sarà il rischio di temporali localmente intensi. Isolati temporali sono attesi anche al Sud e in Sicilia, in particolare a ridosso dei rilievi, grazie all’indebolimento dell’anticiclone africano.

Le temperature si stanno abbassando gradualmente ed entro martedì il caldo diverrà più sopportabile in tutta l’Italia – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, anche per effetto di una ventilazione settentrionale. Tra domani e mercoledì la circolazione di aria fresca coinvolgerà più direttamente il settore centro meridionale del Paese, mentre al Nord l’atmosfera diverrà più stabile.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Nel corso della giornata si assisterà all’aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree montuose e nelle zone interne del Centro-Sud, con lo sviluppo di temporali, in qualche caso anche di forte intensità, in particolare lungo l’Appennino, in Umbria, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sicilia. Brevi rovesci o temporali isolati nelle Alpi e Prealpi orientali, nell’Appennino settentrionale e sui monti della Sardegna. In serata cessa quasi del tutto l’instabilità, con locali rovesci insistenti tra Marche e Abruzzo.

Temperature massime in lieve calo al Centro, in Puglia e Basilicata, senza grosse variazioni altrove.

Venti generalmente deboli settentrionali, salvo locali rinforzi; raffiche nelle aree temporalesche.

Mari per lo più poco mossi; localmente mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno, il Mare di Sardegna.

PREVISIONI PER DOMANI, MARTEDÌ 9 AGOSTO

Al Nord e sull’alta Toscana tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti di nubi tra l’alta pianura e le aree alpine. Nel resto del Paese tempo più variabile e molto instabile: al mattino nubi sul settore adriatico e parte del Sud con locali rovesci su Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Appennino campano; nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sull’Appennino dal sud della Marche alla Calabria, nelle zone interne della Puglia e della Sicilia, in estensione ad Umbria meridionale, Lazio, settore del basso Tirreno, al versante ionico e in Sardegna fra le zone interne e il Cagliaritano; i temporali potranno essere di forte intensità, con possibilità di grandine e raffiche di vento. Alla sera isolati rovesci a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest, mentre migliora al Centro-Sud.

Temperature massime in lieve aumento al Nord, in leggero calo al Centro-Sud, con valori vicini alla media, salvo ancora locali punte intorno ai 34-35 gradi.

Venti generalmente settentrionali, da deboli a moderati su mari e regioni centro-meridionali, con ulteriori rinforzi su Adriatico e Canale d’Otranto; raffiche nelle aree temporalesche.

Mari per lo più calmi o poco mossi; localmente mossi l’Adriatico, il basso Ligure, il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

Al mattino nubi su Alpi, Nord-Ovest, medio Adriatico, Sud e Sicilia, maggiori schiarite altrove; locali piogge o rovesci su Alpi centrali, Appennino meridionale, bassa Calabria e Sicilia ionica. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sparsi su zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, più diffusi in Campania, Calabria e Basilicata; localmente di forte intensità in Sicilia. Brevi temporali possibili anche sulle Alpi centro-occidentali e nel settore sud-orientale della Sardegna. Alla sera generale attenuazione dei fenomeni.

Temperature senza grosse variazioni, con valori massimi fra 27 e 32 gradi e locali picchi di 33-34 gradi.

Venti deboli o localmente moderati settentrionali, con raffiche nelle aree temporalesche.

Mari poco mossi o localmente mossi.