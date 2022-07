Pestaggio a Milano, Fontana: “Subito in campo l’esercito”

Hanno provocato molte reazioni le immagini del pestaggio avvenuto venerdì davanti alla Stazione Centrale di Milano. Nel video diventato virale si vede un giovane preso a calci in viso, disteso a terra e insanguinato. E riesplode la polemica sulla sicurezza in città. Molte le critiche al sindaco Beppe Sala, anche da parte di chi dice di averlo sostenuto.

Le critiche arrivano in particolare dagli esponenti di Fratelli d’Italia. Il video è stato riproposto integralmente da Daniela Santanchè convinta che servano più agenti: “i rinforzi servono ora, non entro fine anno come annunciato da Sala”. “Il sindaco è stato smentito dai fatti – ha aggiunto il coordinatore cittadino Stefano Maullu – la brutalità del video che vede lo scontro tra migranti irregolari ripropone con forza la ‘non sicurezza’ in città. Non serve Chiara Ferragni per denunciare tutto ciò”.

Interviene anche il presidente della Regione Attilio Fontana: “Allucinante! Non c’è più tempo da perdere: il ministro Lamorgese, con il sindaco e il Pd, rompano gli indugi. Stop ai tentennamenti: subito in campo, ma davvero in tempi rapidi, un forte contingente dell’Esercito a supporto di Carabinieri e Polizia”.