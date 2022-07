Ritardi e soppressioni di treni tra Lecco e Milano, con ripercussioni anche per i viaggiatori provenienti da Sondrio e da Bergamo, a causa di un guasto infrastrutturale alla stazione di Carnate (Monza Brianza). Lo annuncia Trenord indicando come causa un “guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea” nella stazione intermedia di Carnate-Usmate, dove si diramano le linee per Lecco e per Bergamo via Paderno d’Adda. I ritardi hanno interessato la fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 9 di questa mattina.