L’Arcivescovo Delpini positivo al Covid, rinviato il viaggio in Camerun

Dopo avere effettuato un tampone in vista del viaggio in Camerun in programma da oggi al 21 luglio, ieri l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini è risultato positivo al Covid e ha quindi iniziato il periodo di isolamento nei termini previsti dalle normative vigenti. Lo comunica in una nota la Diocesi di Milano. “Il viaggio in Camerun, pensato in particolare come momento di incontro con i missionari fidei donum della Diocesi e con le loro comunità, è stato rinviato a data da destinarsi” si legge nella nota.