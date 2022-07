Nascondevano in un garage 120 chili di hashish, arrestati

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due marocchini di 25 e 33 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato lo strano movimento di un’auto all’ingresso di un complesso di box a Oreno, piccola frazione del comune di Vimercate (MB). I poliziotti sono entrati all’interno del box trovando i due uomini intenti a trasportare la droga in auto. Nel posto macchina, usato come deposito di droga, sono stati

sequestrati circa 120 chili di hashish contenuti in scatole e suddivisi in panetti e ovuli oltre ad una pistola scacciacani senza tappo rosso munita di caricatore con 6 cartucce e circa 6.950 euro nell’appartamento di uno dei due. Gli agenti hanno inoltre perquisito l’auto con l’aiuto di un’unità cinofila antidroga della Questura di Milano grazie alla quale è stato individuato un vano sulla plancia creato per nascondere la droga.