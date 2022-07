Lombardia: M5S: “Fontana candidato? Parlano i suoi disastri”

Matteo Salvini “ha scelto di basare questa campagna elettorale facendo parlare i disastri compiuti (da Attilio Fontana ndr) in questa Regione, ci manca solo di richiamare Formigoni e poi le abbiamo viste tutte”. È il commento del capogruppo del Movimento cinque Stelle in Lombardia, Nicola di Marco, sull’incontro di questa mattina a Palazzo Pirelli tra il leader leghista, il presidente Fontana, assessori e consiglieri del partito. Di Marco sottolinea che, nonostante Salvini abbia oggi ribadito l’appoggio del partito a Fontana, la coalizione di centrodestra non ha mai ufficializzato la sua candidatura: “Un segnale che Fontana anche oggi, tronfio dalle parole lusinghiere di Salvini, non ha ricevuto” osserva Di Marco, mentre si cerca di “mettere sotto il tappeto la candidatura spontanea della Moratti che ha creato certamente malumori e disagi nel palazzo regionale e nella coalizione”. Salvini, continua la nota del capogruppo, “ha aperto la stagione del tormentone estivo con un motivo da hit parade. Mettiamoci comodi”, perché è “solo all’inizio”.