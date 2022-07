Siccità, stato d’emergenza per la Lombardia

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per 5 Regioni, tra cui la Lombardia, oltre ad Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Alla Lombardia andranno 9 milioni di euro. “Ringrazio il Governo per aver accolto la nostra richiesta”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia del via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stato emergenza per cinque Regioni, tra cui la Lombardia. “L’impegno della Regione Lombardia – puntualizza il governatore – resta costante e immutato per fronteggiare una crisi davvero grave. Quotidianamente ci interfacciamo con i gestori idroelettrici per reperire almeno l’acqua necessaria per garantire il primo raccolto”. Con ormai settimane di caldo record, l’agricoltura al collasso e i fiumi a secco, il governo ha dunque dato il via libera allo stato di emergenza, in vista di un decreto ad hoc con la nomina di un commissario straordinario e l’avvio delle prime procedure per contrastare la siccità in Italia.